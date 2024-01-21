Россиянину не дали уйти в отпуск после незаконной перепланировки

21.01.2024 | 15:57

Петербуржец был вынужден отремонтировать жилье, чтобы отправиться в отпуск. Мужчина оставался невыездным из-за незаконной перепланировки в квартире, сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Собственник расширил одну из комнат за счет коридора, а другие соединил, разобрав перегородки.

Также он перенес санузлы и двери и провел демонтаж ванны и раковины. Однако согласия на перепланировку горожанин не получил: дом признан объектом культурного наследия.

Суд обязал мужчину восстановить прежний вид квартиры и оплатить неустойку в размере 50 тысяч рублей. Петербуржец не спешил с ремонтом квартиры до тех пор, пока не задумался о поездке за границу.

Ранее россиянам напомнили о запрете на установку кондиционеров без согласия соседей. Речь идет о домах, располагающихся на гостевых маршрутах. Установка оборудования в таком случае будет считаться реконструкцией с переустройством.