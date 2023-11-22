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В российском регионе дояр с гранатой устроил дебош в коровнике

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В Богородском Нижегородской области дояр устроил пьяный дебош с гранатой в коровнике. Об этом стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

По сведениям издания, 53-летний мужчина неделю назад вернулся в российский регион с заработков. Практически сразу он начал пить. Его супруге такая ситуация не понравилась, также нижегородец стал поднимать на нее руку. Женщина вызвала сотрудников полиции.

Затем, забрав дочь, она отправилась на работу. Однако мужчина настиг ее и там. Директор комбината спрятала россиянку с ребенком в кабинете.

Девочка пояснила, что отец гнался за ними с гранатой. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Те задержали дебошира. В доме у мужчины обнаружили целый арсенал: 8 боевых гранат, 10 взрывателей и кучу патронов.

Ранее сообщалось, что 73-летняя пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош в летевшем в Челябинск самолете и угодила в полицию. В отношении пожилой женщины были составлены административные протоколы.

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Источник — lenta.ru
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