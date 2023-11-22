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Российский полицейский пытал женщину и требовал от нее признаться в преступлении

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В Ухте (Республика Коми) пьяный подполковник полиции пытал 50-летнюю женщину на месте расправы над ее сожителем, требуя признаться в преступлении. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 24 июня силовик приехал на вызов. Он был пьян и сразу предположил, что мужчину лишила жизни его гражданская супруга. Полицейский решил выбить из нее показания, однако женщина так в преступлении и не созналась. Тогда подполковник стал ее пытать.

По словам очевидцев, он избивал женщину, таскал за волосы, кидал ее на тело сожителя и удерживал на нем, душил и выкручивал руки. На следующий день после произошедшего мужчину повысили до заместителя начальника ОВД Ухты.

Дело в отношении него возбудили только через полгода. Он проходит обвиняемым по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Сейчас полицейский задержан.

Ранее в Курганской области полицейские пытали мужчину, требуя признаться в поджоге стога сена у индивидуального предпринимателя.

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Источник — lenta.ru
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