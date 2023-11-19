Дерево упало на машину с двумя россиянами в Новокузнецке

19.11.2023 | 13:34

Мощный ураган повалил дерево на автомобиль с двумя россиянами в Новокузнецке. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за разгула стихии дерево упало на легковую машину и придавило ее к земле. По данным источника, в тот момент в салоне находились двое россиян. Спасти их не удалось.

Непогода вызвала и другие разрушения в регионах Сибири. Как пишет Mash Siberia, в Юрге кусок настила с торгового центра влетел в окно квартиры. В еще одном городе Кемеровской области, Белово, разлетелась недавно отремонтированная кровля многоквартирного дома.

Также сообщается о последствиях урагана в Красноярске, Омске, Железногорске. Известно, что в некоторых городах есть перебои с электричеством и отоплением.

Ранее в Новокузнецке россиянку придавило сорванной ветром вывеской торгового центра «Сити Молл». Женщина осталась жива, но получила серьезные травмы. Этот момент попал на видео.

Видео t.me/breakingmash.