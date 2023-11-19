Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 ноя 2023|14:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Дерево упало на машину с двумя россиянами в Новокузнецке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мощный ураган повалил дерево на автомобиль с двумя россиянами в Новокузнецке. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за разгула стихии дерево упало на легковую машину и придавило ее к земле. По данным источника, в тот момент в салоне находились двое россиян. Спасти их не удалось.

Непогода вызвала и другие разрушения в регионах Сибири. Как пишет Mash Siberia, в Юрге кусок настила с торгового центра влетел в окно квартиры. В еще одном городе Кемеровской области, Белово, разлетелась недавно отремонтированная кровля многоквартирного дома.

Также сообщается о последствиях урагана в Красноярске, Омске, Железногорске. Известно, что в некоторых городах есть перебои с электричеством и отоплением.

Ранее в Новокузнецке россиянку придавило сорванной ветром вывеской торгового центра «Сити Молл». Женщина осталась жива, но получила серьезные травмы. Этот момент попал на видео.

Видео t.me/breakingmash.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте