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В стране и мире

Десятилетнюю россиянку заподозрили в убийстве матери

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В Петербурге десятилетнюю девочку заподозрили в убийстве своей 58-летней матери табуреткой, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

Убийство было сровершено в доме на проспекте Культуры.

«Десятилетняя россиянка убила табуреткой 58-летнюю мать. По словам соседей, семья неблагополучная, из квартиры часто раздавалась ругань», — уточнили журналисты.

Соседи рассказали, что к убитой часто приходила молодая женщина, с которой они нередко ссорились на повышенных тонах. При этом официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее в Челябинске мать убила 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Тело 36-летней россиянки нашел в квартире ее 18-летний сын, который вернулся домой. Женщина состояла на учете у психиатра.

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Источник — lenta.ru
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