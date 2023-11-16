Россиян предупредили о требующей срочного обращения к врачу боли в ногах

16.11.2023 | 16:39

Травматолог-ортопед Михаил Игнатов рассказал, о каких болезнях сигнализирует боль в ногах, и объяснил, когда болезненные ощущения требуют срочного обращения к врачу. Его слова цитирует aif.ru.

Игнатов отметил, что о наличии проблем со здоровьем говорит боль в ногах, которая долго не проходит, причиняет дискомфорт и ослабевает лишь после приема обезболивающих средств. По его словам, на причину возникновения такой боли может указывать ее характер и расположение.

Так, тупая, тянущая боль, сопровождающаяся тяжестью, может быть симптомом начинающегося варикоза, говорит врач, а острая и пульсирующая боль в икрах нередко возникает при тромбофлебите. Появляющуюся по ночам или во время ходьбы болезненность Игнатов назвал одним из признаков атеросклероза сосудов, прострелы от ягодиц к пяткам - грыжи и радикулита, сильную боль в одном и том же месте - мышечным воспалением.

Ортопед добавил, что боль в ногах также может возникать из-за плоскостопия, артрита, артроза или подагры. «Если появляются жжение, онемение, мурашки, то, вероятнее всего, дело носит неврологический характер», - предупредил Игнатов. Он подчеркнул, что не нужно пытаться самостоятельно вылечить симптомы, так как боль имеет множество причин, и определить верную сможет только врач.

Ранее гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов предупредил, что боль в спине может быть признаком опасного заболевания. Он уточнил, что острая боль появляется при остром панкреатите, когда требуется незамедлительное лечение.