Раскрыты способы избавиться от авитаминоза в холодное время года

14.11.2023 | 16:01

Неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на психологическом и физическом здоровье человека, усугубляет картину и присущий межсезонью авитаминоз, предупредила нутрициолог сервиса «Пакет» от X5, диетолог Елена Свиридова. Доступные способы избавиться от авитаминоза в холодное время года специалистка раскрыла «Ленте.ру».

При нехватке витаминов человек чувствует усталость, апатию, сонливость, рассказала Свиридова. Также его могут мучить сниженная работоспособность, сухость кожи, раздражительность, выпадение волос.

По словам диетолога, выяснить, каких именно витаминов не хватает, можно только с помощью анализов, однако чаще всего в осенне-зимний период наблюдается дефицит витаминов D и С. Это связано с усиленной работой иммунной системы и короткой продолжительностью светового дня, объяснила Свиридова. В связи с этим она призвала в холодное время года пересмотреть питание, добавив в рацион продукты, содержащие эти витамины, например рыбий жир, сельдь, лосось, тунец, яичные желтки.

Витамин С увеличивает устойчивость к инфекциям и вирусам, уменьшает эффект воздействия аллергенов. Этот витамин входит в состав шиповника, облепихи, черной смородины, красного болгарского перца, петрушки, брюссельской капусты, брокколи, шпината, киви, цитрусовых, квашеной капусты, клюквы, рассказала диетолог.

Свиридова также обратила внимание россиян, что витамин С разрушается при тепловой обработке, поэтому овощи и фрукты следует употреблять в свежем виде.

В холодное время года следует чаще употреблять рыбу и морепродукты, продолжила собеседница «Ленты.ру». Идеальный гарнир для них - свежие или тушеные овощи. Такие блюда, по словам диетолога, помогают восполнить нехватку витамина В6. Пару раз в неделю также желательно есть мясо, так как нехватка содержащегося в нем цинка приводит к снижению иммунитета, подытожила Свиридова.

Ранее Елена Свиридова назвала пять доступных продуктов-энергетиков. Например, она отметила, что стакан свежевыжатого цитрусового сока способен взбодрить не меньше чашки кофе.