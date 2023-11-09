Уснувшая на железной дороге россиянка выжила после проезда по ней 29 вагонов

В Алтайском крае уснувшая на железнодорожных путях женщина выжила, после того как по ней проехали 29 вагонов поезда.
Сообщение пресс-службы алтайского линейного управления МВД России передает РИА Новости.
Поезд состоял из 46 вагонов. Увидев лежавшего на путях человека, машинист применил экстренное торможение, в результате чего состав остановился над россиянкой.
По словам источника в силовых структурах региона, инцидент с женщиной произошел в канун ее 50-летия. Она была пьяна и легла отдохнуть на пути следования поезда, добавил источник.
Ранее жительница Архангельской области выжила после удара молнии. Она получила электротравму, возвращаясь домой после купания. Пострадавшую удалось быстро госпитализировать, в больнице ей оказали необходимую помощь.
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