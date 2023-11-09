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В стране и мире

Половина россиян назвала еду самой большой статьей расходов

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Двумя самыми большими статьями расходов у россиян являются еда и аренда жилья или ипотека. Об этом свидетельствуют результаты опроса крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, на которые ссылаются «Известия».

Вариант с едой назвала почти половина (47 процентов) россиян от общего числа респондентов, хотя в Хабаровском крае так ответили 57 процентов, а в Удмуртии - 22 процента. Аренду или ипотеку выбрали 34 процента россиян, причем у жителей Ханты-Мансийского автономного округа это 44 процента, а в Саратовской области - 20 процентов.

В разрезе занятости больше всего на еду расходуют представители сферы «Маркетинг, реклама, PR» (56 процентов), а меньше всего - сферы «Розничная торговля» (30 процентов). О наибольших тратах на ипотеку рассказывают медицинские работники (55 процентов), а реже всего эта статья расходов является крупнейшей для работников транспортно-логистической сферы и сотрудников безопасности (обе категории - по 25 процентов).

Среди остальных категорий в верхней части списка находятся выплата кредитов (33 процента без учета ипотеки), коммунальные расходы (30 процентов), дети (15 процентов), транспорт или автомобиль (11 процентов), лечение и лекарства (8 процентов).

О больших расходах на аренду жилья чаще всего говорили молодые респонденты - 45 процентов в возрасте от 18 до 24 лет и 44 процента в возрасте от 25 до 34 лет. А вот коммунальные расходы в качестве основной статьи расходов преобладают у старшего поколения - 51 процент для возраста от 55 лет.

В опросе, прошедшем с 16 по 30 октября 2023 года, приняли участие 5 043 российских соискателя.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» сообщил о тенденции оптимизации расходов среди россиян. Каждый пятый стремится сократить свои траты на товары первой необходимости.

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Источник — lenta.ru
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