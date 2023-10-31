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В стране и мире

Россиянам рассказали о последствиях сдерживания цен на сотовую связь

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволяет сотовым операторам менять цены на связь, из-за чего происходит недофинансирование отрасли, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, на которого ссылается радиостанция «Говорит Москва». По его словам, с этим связаны и споры о плате за раздачу мобильного интернета.

Эксперт считает, что именно на фоне нехватки средств операторы пытаются делать услуги платными. «Размер повышения цен на уровень инфляции, он явно недостаточен, поэтому мы придем к тому, что операторы будут пытаться взять деньги за любую дополнительную услугу, на сегодняшний день ситуация становится критической», - сказал он.

Муртазин отметил, что такие темпы повышения цен приведут к началу «деградации сетей через полтора-два года», из-за последствий которой цены придется повышать сразу в два-три раза.

Как ранее сообщили СМИ, российских сотовых операторов обязали вернуть бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. До этого ФАС направила сотовым операторам предупреждение и указала на признаки навязывание абонентам невыгодных условий договора об оказании услуг.

В МТС уже заявили, что безлимитная раздача интернета приведет к ухудшению качества связи и росту всех тарифов из-за действий единичных пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга.

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Источник — lenta.ru
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