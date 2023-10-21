Российским туристам посоветовали временно воздержаться от поездок в целый ряд стран

21.10.2023 | 10:56

В список стран, которые пока что рекомендуется не посещать, попали Ливан, Иордания, Израиль и Палестина. Помимо этого, ведомство обратилось к туроператорам с просьбой приостановить продажи туров по данным направлениям.

«Российским туроператорам, турагентам [рекомендовано] приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — заявили в Минэкономразвития.

Ранее Министерстве иностранных дел (МИД) России назвало потенциально опасные для путешествий россиян страны.

Россиянам также порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории.

В МИД объяснили свои рекомендации тем, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, растет число жертв и раненых.