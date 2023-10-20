Посол России в Израиле уточнил число погибших в конфликте россиян

20.10.2023 | 17:14

Число россиян, погибших в палестино-израильском конфликте, выросло до 20 человек. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщают Известия.

«На сегодняшний день с сожалением и соболезнованием мы вынуждены подтвердить гибель двадцати граждан Российской Федерации. Все они имеют также и гражданство Израиля. Это в основном гражданские лица, но есть среди них и сотрудники военных и правоохранительных органов», — сказал дипломат.

Викторов добавил, что еще семеро граждан России числятся пропавшими без вести.

Ранее посол заявил, что двое россиян, имеющих также израильское гражданство находятся в заложниках у радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Он уточнил, что их может быть больше, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны.