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В стране и мире

В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

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В Саратове отменили концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, сообщается в официальной группе Министерства спорта Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

«Концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что музыкальный тур Дианы Арбениной попал под угрозу срыва из-за жалоб жителей Ижевска, Новосибирска и Пензы.

Так, жители Пензы обратились к губернатору с требованием отменить выступление коллектива певицы в городе, так как Арбенина не согласна с позицией властей РФ по поводу палестино-израильского конфликта.

В Новосибирске направили письмо местным депутатам, напомнив о том, что артистка выступала с критикой в адрес специальной военной операции, а ижевчане обратились к главе Удмуртии с просьбой «не предавать» военных в зоне СВО выступлением «Ночных снайперов».

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Источник — lenta.ru
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