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Опоздавшим с посадкой саженцев дачникам дали советы

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Агроном Елена Горбунова посоветовала дачникам, которые опоздали с посадкой саженцев, оставить их на зиму в выкопанной на участке траншее. Ее рекомендации приводят «Аргументы и факты».

Для прикопа специалист рекомендовала использовать освободившиеся грядки огорода. Важно, чтобы место было сухим и не заливалось талыми водами даже в весеннее половодье.

Глубина траншеи должна составлять около полуметра, то есть быть равной двум штыкам лопаты. Длина же зависит от количества саженцев, которые собирается использовать дачник. Важно следить, чтобы расстояние между растениями было не менее 20 сантиметров.

Перед укладкой в траншею необходимо поместить саженцы в воду на три-четыре часа. Не рекомендуется добавлять в эту воду никаких удобрений или стимуляторов. После достать растения из воды и обязательно обрезать поломанные и «размочаленные» корни, а также наросты. Затем рекомендуется аккуратно стянуть корни бечевкой.

Располагая растения в траншее, важно проконтролировать, чтобы их корни смотрели на север, а стволы — на юг. Дачникам рекомендуется засыпать траншею почвой примерно на треть и полить ее водой. После того как она высохнет, нужно добавить слой земли в 20 сантиметров. Агроном посоветовала держать прикоп в таком виде до заморозков и засыпать траншею полностью накануне первого понижения температуры до минуса. Накрывать саженцы не рекомендуется, указала специалист.

Ранее дачникам дали советы по подготовке роз к зиме. Эксперт Денис Терентьев заявил, что морозоустойчивые сорта этих цветов можно при подготовке к холодной погоде не укрывать. При этом он подчеркнул, что розы из группы чайно-гибридных всегда требуют укрытия.

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Источник — lenta.ru
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