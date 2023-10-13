Дачникам назвали способы избежать ошибок при осенней перекопке огорода

13.10.2023 | 20:12

Перед тем, как перекапывать огород осенью, необходимо определиться с типом почвы. Способы избежать ошибок в этом случае дачникам назвала агроном Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

По словам эксперта, огород нужно перекопать в случае, если под перекопку вносятся удобрения — таким образом они переработаются и дадут положительный эффект. Еще один повод для перекопки — потребность в снижении кислотности почвы. Среди других преимуществ перекапывания огорода специалист выделила лучшее впитывание влаги, предотвращение слеживания земли и возможность сэкономить время на весенних работах, если грунт до этого не обрабатывался.

В качестве минусов регулярной перекопки агроном отметила такие, как замещение питательного слоя почвы на менее плодородный и обеднение почвы, что ведет к снижению урожая.

В заключение Коврижных подчеркнула, что в осенней перекопке нуждаются участки, где земля тяжелая и глинистая. Во всех остальных случаях она порекомендовала отказаться от этой процедуры.

В сентябре Коврижных призвала дачников отказаться от перекопки песчаных и легких почв в осеннее время.