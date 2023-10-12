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В стране и мире

Врачи раскрыли главные причины появления седины в раннем возрасте

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Доцент кафедры клинической дерматологии в Медицинском центре Вейла Корнелла в Нью-Йорке, США, Шари Липнер и сертифицированный дерматолог, прошедший обучение в Гарварде, Мишель Генри раскрыли главные причины появления седины в раннем возрасте.

Соответствующий материал появился на сайте издания USA Today.

В первую очередь специалисты отметили курение, генетическую предрасположенность, дефицит витамина B12 и длительное пребывание на солнце. В последнем случае врачи уточнили, что ультрафиолетовое излучение способствует повреждению клеток, отвечающие за цвет волос.

Однако, по мнению экспертов, предотвратить развитие данной проблемы вполне возможно.

«Некоторые вещи, которые могут помочь, включают поддержание сбалансированной диеты, обеспечение достаточного потребления необходимых витаминов и минералов, особенно витамина B12 и фолиевой кислоты, и воздержание от курения», - объяснила Генри.

В сентябре парикмахер Александр Наумко раскрыл россиянам важные правила по уходу за сединой. Специалист рассказал, что с потерей пигмента волосы становятся пористыми, сухими и ломкими. В связи с этим они электризуются и плохо поддаются укладке. Чтобы избежать этого, эксперт посоветовал всегда использовать термозащиту и беречь волосы от морской воды.

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Источник — lenta.ru
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