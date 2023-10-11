В России назвали самые аварийные машины

11.10.2023 | 17:00

Самыми аварийными автомобилями с начала 2023 года стали ВАЗ и Toyota. На этим марки приходится 19,6 и 7,8 процента от общего числа ДТП, заявили аналитики Страхового Дома ВСК (исследование есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как показал анализ портфеля компании по ОСАГО, также часто попадают в аварии автомобили Hyundai (7,1 процента), Kia (6,4 процента) и Renault (5 процентов). При этом лидерами антирейтинга стали Lada Granta (4 процента ДТП), Kia Rio и Hyundai Solaris (почти по 3 процента), Lada Priora (1,9 процента), Lada Kalina (1,7 процента), Lada Vesta (1,5 процента), а также Toyota Corolla (1 процент).

Реже всего становятся участниками аварий Volvo (0,7 процента), Audi (0,6 процента), BMW (0,7 процента), Mazda (1,3 процента) и Mercedes-Benz (1,4 процента). Чаще всего ДТП происходят в Москве (8,4 процента), Краснодарском крае (6,9 процента), Московской (6.1 процента), Новосибирской (3,3 процента) и Ростовской областях (2,9 процента), а реже — в Свердловской, Омской и Волгоградской областях.

Большая часть аварий случается с участием мужчин (63,6 процента). При этом самой аварийной категорией водителей аналитики называют россиян в возрасте 30-39 лет (22,5 процента). Самые редкие участники ДТП — автовладельцы в возрасте 50-59 лет (менее 14 процентов).

Ранее страховые компании в России столкнулись с проблемой при расчете полисов для электрокаров в каршеринге и такси. Собрать и проанализировать данные об аварийности электромобилей страховщикам поручил Банк России. Однако из-за отсутствия в автоматизированной информационной системе (АИС) данных о типах электродвигателей (эта информация является ценообразующим фактором при расчете страховки), убыточность электромобилей рассчитать не удалось. Сейчас в стране мало подобной техники, и статистика об их аварийности нерепрезентативна, заявили эксперты.