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В стране и мире

В Москве школьник покалечил себя из-за выключенного матерью интернета

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В Москве школьник покалечил себя после того, как мать отключила ему интернет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Десятиклассник не отходил от компьютера и постоянно играл. Родительница не выдержала, когда сын заявил, что не пойдет на уроки, поскольку он теперь геймер и учиться больше не хочет.

Утром по дороге на работу женщина отключила интернет в квартире и сообщила ребенку, что его не будет, пока тот не начнет хорошо учиться. Тогда подросток разозлился и с такой силой ударил по двери, что разбил в ней стекло и сильно порезался осколками.

Мать вызвала ему скорую, школьника госпитализировали.

Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области второклассник сбежал из дома из-за нежелания жениться. Незадолго до этого в школе ему рассказали о традиционных ценностях в рамках урока «Разговоры о важном».

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Источник — lenta.ru
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