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В стране и мире

Россиянам покажут новые деньги

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Россиянам покажут новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Презентация обновленных денег состоится 16 октября, сообщает пресс-служба Банка России.

У банкнот появится больше защитных элементов, а также изменится дизайн. По словам зампредседателя регулятора Сергея Белова, купюры будут выполнены «в духе мировых трендов».

Детали оформления пока не раскрывают, однако деньги сохранят цветовую палитру и основные символы. Гознак, сказал Белов, уже печатает новые купюры, сразу после презентации их передадут для тестирования банковского оборудования.

Ранее стало известно, что на купюре номиналом в 1000 рублей могут появиться знаковые достопримечательности Приволжлского округа, например, изображение Нижегородского кремля или ярмарки, памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, башня Сююмбике Казанского кремля, заповедник «Городище» или иные объекты. Для пятитысячной банкноты могут использовать дом Севастьянова, панораму Екатеринбурга, Уральский хребет, малахитовая ваза, памятный знак «Европа - Азия» и иные достопримечательности Уральского округа.

Эксперты предупредили, что после ввода в оборот новых банкнот стоит ждать всплеска мошенничества и технических сбоев. Это случится из-за того, что лишь 40 процентов действующих в стране банкоматов распознают новый дизайн и защитные знаки. Даже у самого Банка России не все счетно-сортировальные машины способны различать фальшивки и выводить их из оборота. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, инфраструктура не готова к новым деньгам из-за использования иностранных устройств, производители которых покинули российский рынок.

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Источник — lenta.ru
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