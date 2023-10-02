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В стране и мире

В Новосибирске девочка попала в больницу после обеда в школьной столовой

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В Новосибирске третьеклассница попала в больницу со сломанным позвоночником после обеда в школьной столовой. Об этом пишет Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 25 сентября в новосибирской школе №198. По словам матери пострадавшей школьницы, дочь вместе с классом пошла обедать в столовую. Педагог принесла ученице стул, она села на него и упала на бетонный пол, ударившись спиной.

Отмечается, что после получения травмы ребенок находился в учебном заведении еще два урока. Дома она пожаловалась родителям на сильную боль в спине и груди. «Я приехала домой и повезла ее в больницу, там диагностировали перелом позвоночного отдела. Дочь госпитализировали», — заявила мать девочки.

Женщина потребовала от учительницы извинений и подчеркнула в своем обращении, что лечение ребенка займет около двух лет. В настоящий момент девочка находится дома и ждет специальный корсет для фиксации позвоночника.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургской школе семилетняя девочка сломала ребра, челюсть и предплечье на уроке физической культуры. Отмечалось, что школьница ударилась о стену в спортивном зале во время тренировки. Она была госпитализирована.

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Источник — lenta.ru
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