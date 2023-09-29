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В стране и мире

Российского учителя заставили уволиться из-за женского пальто и длинных волос

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В Сургуте учителя математики заставили уволиться из гимназии имени Салманова из-за фотографии в женском пальто и длинных волос. Родители учащихся обвинили россиянина в пропаганде ЛГБТ и нетрадиционных ценностей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, педагог привлек внимание родителей после того, как начал приходить на работу в школу с татуажем бровей и дамской сумкой.

В соцсетях математика нашли фото, на котором он запечатлен в женском пальто. Такой своеобразный имидж учителя поначалу обсуждали только в родительских чатах.

Затем кто-то из участников бесед подал на математика анонимную жалобу. В ней россиянина обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей. После этого мужчина принял решение уволиться из гимназии.

В то же время математик подчеркивает, что его оклеветали и «выставили не пойми кем». Учитель пояснил, что закрыл свои соцсети этим летом. Возмутившие родителей школьников снимки, по его словам, были сделаны в студенческие годы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд оштрафовал учительницу школы-интерната, выложившую в интернет фотографию одного из учеников.

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Источник — lenta.ru
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