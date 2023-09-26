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В стране и мире

В России за неделю больше миллиона россиян заболели гриппом и ОРВИ

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В России за неделю зарегистрировали более миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

«На 38-й неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах», — сообщили в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора, наиболее высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в 26 регионах России.

В службе добавили, что в стране на данный момент привито от гриппа свыше 18 миллионов человек.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России начали возвращать масочный режим для борьбы с COVID-19, ОРВИ и гриппом. В частности речь идет о Тульской, Псковской и Саратовских областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе и Пермском крае.

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Источник — lenta.ru
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