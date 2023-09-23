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В стране и мире

Россиянин угнал пассажирский теплоход

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Житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход в Вологде, однако сел на мель. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, 34-летний россиянин, находясь в нетрезвом состоянии, пробрался на борт судна «Персей» у причала на реке Вологде. Отшвартовав судно, он зашел в капитанскую рубку и попытался завести двигатель.

После неудачных попыток запустить мотор мужчина решил направить теплоход по течению. Примерно через сто метров пути «Персей» сел на мель. Угонщика, который пытался скрыться вплавь, задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 211 УК России («Угон водного транспорта»). Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

30 марта неизвестный мужчина без обуви и документов угнал в Италии пассажирский самолет и полетел в сторону Франции. Его удалось перехватить. В ходе задержания мужчина передал сотрудникам правоохранительных органов письмо на английском языке.

Фото: кадр из видео Telegram-канала Shot.

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Источник — lenta.ru
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