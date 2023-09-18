Сетевое издание|18+|Понедельник|18 сен 2023|14:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Впервые в России осудили женщину по делу об уклонении от мобилизации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во Владикавказе по статье о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации впервые в России осудили женщину. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о российской военнослужащей в звании ефрейтора Мадине Кабалоевой. Суд счел ее уклонившейся от мобилизации и приговорил к шести годам колонии общего режима. Однако исполнение наказания отложили до 2032 года из-за наличия малолетнего ребенка.

Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор в Южном окружном военном суде.

Кабалоева утверждала, что не явилась к командованию из-за того, что в медицинской роте она получила рекомендацию об освобождении от военной службы из-за беременности и наличия малолетнего ребенка.

Осужденная утверждала, что была уверена в том, что эту информацию медрота доведет до ее руководства. Обвинение же настаивало, что ефрейтор была обязана явиться к начальству сама, учитывая начавшуюся мобилизацию и тот факт, что, узнав о беременности, россиянка не уволилась со службы, а продолжила получать зарплату и пользоваться полагающимися военным льготами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте