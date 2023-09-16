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В стране и мире

Телефонный мошенник попытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

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Телефонный мошенник пытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут, о самой долгой атаке рассказали в пресс-службе «Билайна», передает РИА Новости.

«Самая долгая "атака" в августе длилась порядка 9 минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными», — рассказали в компании.

В августе антифрод-система оператора помогла защитить от злоумышленников более 23 тысяч абонентов. С начала года число жалоб на звонки с подменных номеров снизилось на 26 процентов.

В «Билайне» предупредили, что мошенники используют новые методы атак и используют для этого мессенджеры и облачные сервисы. В компании ищут способы борьбы с новыми видами мошенничества.

Ранее «Известия» сообщили, что в России мошенники начали чаще подделывать банковские приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка».

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Источник — lenta.ru
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