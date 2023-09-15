В российском регионе женщина убила двух детей и покончила с собой

15.09.2023 | 17:19

На Алтае мать убила двоих маленьких сыновей и покончила с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По данным ведомства, в Барнауле в Индустриальном районе в квартире дома нашли тела двоих детей: трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. Следователи приехали на место трагедии.

Было возбуждено дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Вскоре в соседнем доме нашли мать мальчиков. Она свела счеты с жизнью. Силовики изъяли записку, найденную рядом с ее телом.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.