В российском регионе женщина убила двух детей и покончила с собой

На Алтае мать убила двоих маленьких сыновей и покончила с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
По данным ведомства, в Барнауле в Индустриальном районе в квартире дома нашли тела двоих детей: трехлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. Следователи приехали на место трагедии.
Было возбуждено дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.
Вскоре в соседнем доме нашли мать мальчиков. Она свела счеты с жизнью. Силовики изъяли записку, найденную рядом с ее телом.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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