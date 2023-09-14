Сетевое издание|18+|Четверг|14 сен 2023|15:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Жена начала кормить мужа грудью и рассказала о переменах в их жизни

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница США, которая начала кормить мужа грудью, рассказала о том, как изменилось его здоровье. На историю американской пары обратило внимание Daily Star.

Рейчел Бейли из штата Флорида рассказала, что все началось, когда ее дочь была на грудном вскармливании. Женщина с мужем Александром отправились в круиз, но она забыла взять молокоотсос. За два дня ее грудь сильно набухла и начала болеть. «Было очень больно, и я боялась, что подхвачу какую-нибудь инфекцию. Поэтому мы решили, что муж попробует выпить молоко, чтобы облегчить мою боль», — вспоминает Рейчел.

Александр заявил, что молоко жены оказалось совсем не таким, как он себе представлял, однако вскоре пристрастился к нему. Мужчина утверждает, что жидкость оказалась настолько питательной, что он не болел в течение двух лет, а знакомые говорят, что улучшилось даже состояние его кожи. Рейчел, в свою очередь, сказала, что эта процедура внесла заметные перемены в их жизнь, и «сделала их эмоциональную связь в 10 раз прочнее».

Сейчас мужчина пьет молоко жены каждый день «прямо из источника» и даже предпочитает его коровьему. Кроме того, у Рейчел, которая сейчас снова кормит грудью ребенка, вырабатывается слишком много молока, и муж помогает решить эту проблему.

После того как история пары распространилась в сети, многие люди заявили, что их занятие «странное» и «вызывающее беспокойство». Однако женщина утверждает, что оно не имеет отношения к сексуальным фетишам. «Он просто помогал мне, когда мне было больно, а потом это переросло в сильную эмоциональную привязанность», — сказала она.

Американке также предложили стать донором молока, так как у многих женщин оно вырабатывается не так хорошо из-за послеродового стресса и других проблем. Рейчел пообещала, что всерьез обдумает эту идею.

Ранее сообщалось, что пользовательнице TikTok по имени Жанель, поехавшей с супругом в четырехдневный отпуск в Пуэрто-Рико, пришлось во время поездки кормить его грудью. Женщина недавно родила, поэтому хотела захватить в отпуск молокоотсос, но забыла это сделать.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте