Врач рассказала о простых мерах профилактики простуды при работе в офисе

10.09.2023 | 09:01

При работе в офисе для профилактики простуды надо чаще мыть руки с мылом и соблюдать ряд других простых рекомендаций, рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. Ее слова приводит издание Life.

Помимо мытья рук, офисным работникам следует по возможности как можно реже дотрагиваться до общедоступных предметов и поверхностей, заявила врач. Кроме того, чтобы избежать простуды, необходимо регулярно проводить влажную уборку рабочего места, в том числе и с антисептиком.

По словам Мартиросян, еще одной эффективной мерой профилактики простуд станет проветривание помещения хотя бы дважды в день. При этом, как отметила врач, стоит избегать резких перепадов температуры в офисе: оптимальный температурный режим должен составлять около 23-24 градусов.

Также Мартиросян рекомендовала отказаться от использования общей многоразовой посуды и продуктов питания. «Не пользуйтесь продуктами из общих упаковок, если ваши коллеги погружали в них пальцы», - призвала она.

В заключение специалистка посоветовала надевать медицинскую маску и стараться изолироваться от чихающих и кашляющих коллег, которые должны при появлении этих симптомов брать больничный, а не ходить в офис и заражать окружающих.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная предупредила об опасности лечения простуды алкоголем. По ее словам, этот популярный народный метод лишь ухудшит состояние борющегося с инфекцией человека, поскольку не замедляет размножение вирусов и патогенной микрофлоры. Наоборот, он уничтожает живые клетки.