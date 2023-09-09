Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

09.09.2023 | 13:32

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о последствиях ротавирусной инфекции.

По словам Кондрахина, есть несколько осложнений, которые провоцирует ротавирус — новые бактериальные инфекции, обезвоживание, дизентерия и сальмонеллез.

Последние два могут привести к коме.

«По тому же принципу, что и ротавирусная инфекция. Начинают вызывать сильное обезвоживание организма в совокупности с расстройством ЖКТ и таким образом приводят к коматозному состоянию», — отметил врач.

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