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В стране и мире

Россиянка поставила четвероклассницу на колени за игру в телефоне сына

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В селе Кожевниково Томской области женщина заставила десятилетнюю школьницу извиняться на коленях за то, что она взяла телефон ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Это произошло на территории школы №2, куда 32-летняя россиянка пришла, чтобы забрать сына. Она увидела, что четвероклассница играет в телефоне ее ребенка, и начала обвинять девочку в поломке гаджета и кричать.

Женщина поставила ребенка на колени и заставила извиняться. После случившегося у девочки началась тревожная реакция — врачи оценили причиненный ее здоровью вред как тяжкий.

Родители пострадавшей обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, женщине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в школе №4 в городе Копейске Челябинской области педагог поставил ученика на колени со словами «я тебя обоссу сейчас». Одноклассникам ребенка удалось зафиксировать издевательства учителя на диктофон.

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Источник — lenta.ru
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