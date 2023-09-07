Российский преподаватель обмотала голову ученика скотчем и попала на видео

07.09.2023 | 16:51

В Уфе преподаватель местного колледжа обмотала голову ученика скотчем. Снятые с задней парты кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан».

На видео подросток пытается снять обмотанную вокруг его головы липкую ленту красного цвета. В это время педагог подходит к нему с мотком скотча в руках.

«Что непонятно было в слове "Не мешать работать никому"?» — говорит преподаватель. Обхватив шею мальчика рукой, она отмеряет еще один отрезок скотча, что сопровождается характерным звуком. Затем педагог зубами перекусывает ленту, отделяя ее от мотка.

По данным издания «Уфа1.ру», после публикации записи женщину отстранили от работы. Изданию удалось выяснить, что преподаватель работает в колледже с 2019-го года, также она принимала участие в патриотических мероприятиях. Один из бывших учеников заявил, что считает попавшую на видео женщину хорошим преподавателем и добавил, что она сильно расстроена «этой ситуацией».

Ранее в Екатеринбурге учительница заклеила скотчем рот третьекласснику. Мать пострадавшего мальчика заявила, что педагог и раньше издевалась над детьми.

Источник видео - t.me/maxnews.