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В стране и мире

Фталаты во время беременности привели к задержке развития детей

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Команда израильских ученых из Еврейского университета Иерусалима пришла к выводу, что воздействие фталатов, содержащихся в пластмассах, приводит к задержке развития у мальчиков в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroToxicology.

В ходе работы авторы изучили данные 158 женщин на сроке беременности от 11 до 18 недель. У них собрали образцы мочи, чтобы проанализировать наличие фталатов (DEHP, DiNP и MBzBP). Спустя два года после рождения детей участницы ответили на опрос, включавший вопросы о здоровье младенцев.

Оказалось, что мальчики, подвергшиеся воздействию более высоких уровней DEHP в течение первого триместра беременности, имели более низкие показатели личностного и социального развития. Кроме того, у таких испытуемых фиксировались более высокие баллы по шкалам эмоциональной реактивности, тревоги и депрессии.

Интересно, что никаких последствий воздействия различных уровней DEHP во время беременности на девочек не было обнаружено. Теперь специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы лучше изучить долгосрочное влияние химических веществ на здоровье и развитие человека.

Фталаты - химические вещества, разрушающие эндокринную систему. Они легко могут проникать через плаценту. Известно, что при попадании в плод они могут подавлять женские и мужские гормоны, участвующие в половом развитии. Фталаты повсеместно используются в промышленности, их можно обнаружить в виниловых полах, смазочных маслах, а также в мыле или шампуне.

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Источник — lenta.ru
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