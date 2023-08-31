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В стране и мире

Первый в России вуз разрешил писать дипломы с помощью нейросетей

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Студентам Московского городского педагогического университета (МГПУ) разрешили писать дипломы с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в том числе чат-ботов. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского вуза.

Как заявили в МГПУ, сгенерированные нейросетями тексты — «хороший материал для новых идей». При этом в вузе подчеркнули, что студенты должны сами перерабатывать всю полученную информацию.

По словам ректора МГПУ Игоря Реморенко, использование ИИ поспособствует развитию у студентов навыков работы с новыми инструментами, а также анализа больших объемов данных и их верификации. «Нужны общие правила использования ИИ. Запретить пользоваться — самый простой способ, но вряд ли действенный», — считает Реморенко.

В феврале стало известно, что студент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Жадан написал выпускную работу с помощью нейросети ChatGPT. Проверка на плагиат показала 82 процента оригинальности. В вузе заявили, что впервые столкнулись с использованием подобных технологий для написания квалификационной работы. В результате студенту поставили оценку «удовлетворительно».

В свою очередь, Жданов заверил, что полностью понимает материал и смог бы написать работу сам, однако это отняло бы намного больше времени. «Ту же самую информацию я мог бы взять из разных источников, но я воспользовался ChatGPT», — подчеркнул он.

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Источник — lenta.ru
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