Российская стилистка назвала способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

27.08.2023 | 14:42

Российская стилистка и дизайнер Аника Керимова назвала способы скрыть с помощью одежды выпирающий живот. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, скорректировать силуэт помогут нижнее белье анатомического кроя и платья с запахом, которые визуально создают правильные пропорции фигуры.

В список также вошли платья-рубашки, брюки и юбки с высокой посадкой. Что касается последних, специалистка посоветовала выбирать вещи из плотных гладких тканей без декора в области талии.

Кроме того, стилистка порекомендовала при создании образов отвлекать внимание от проблемных зон, смещая акценты, например, на ключицы или щиколотки. Также удачным окажется сочетание вертикальных линий в наряде.

Ранее в августе российская стилистка Надя Иванова назвала способы скрыть недостатки фигуры с помощью купальника. Скорректировать выпирающий живот поможет слитный купальник с утягивающим эффектом и комплект с трусами с завышенной талией. Кроме того, зрительно сделать тело стройным способны слитные купальники со светлой центральной частью и темными боковыми зонами.