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Россиянам дали алгоритм спасения квартиры от потопа

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При затоплении квартиры соседями сверху нужно в первую очередь ее обесточить, а после идти разбираться с виноватыми. Алгоритм по спасению жилья от потопа дали россиянам специалисты Роскачества, пишет «Секрет фирмы».

Затем нужно убрать все вещи из пострадавшей зоны — там не должно быть ни детей, ни домашних питомцев. После необходимо как можно скорее сообщить о протечке соседям. Если их нет дома или они не открывают, следует позвонить в аварийную диспетчерскую — специалисты смогут перекрыть воду в квартире наверху.

Если жилье сильно пострадало от протечки, эксперты советуют снять последствия на фото и видео, а если рядом есть свидетели — нужно попросить их дать показания на камеру. Эти действия будут полезны при нежелании виновных в потопе возмещать ущерб.

Однако специалисты отметили, что в протечке виноваты не всегда те, кто живет сверху. Когда люди арендуют квартиру этажом выше, то претензию нужно всегда направлять хозяину жилья. Кроме того, потоп может случиться по вине управляющей компании — например, если коммунальщики вовремя не заметили какую-то неисправность, не провели профилактику или ремонт. В таком случае также не стоит взыскивать ущерб с соседей.

Если квартира пострадавших застрахована, то оплатить ремонт может страховая компания, рассказали в Роскачестве. Однако экспертиза должна подтвердить, что вы невиновны в произошедшем.

Ранее россиянам рассказали о возможности наказать соседей за оставленные в подъезде коляску или велосипед. Оставляющие личные вещи в общих помещениях соседи нарушают статью 34 закона «О пожарной безопасности». Согласно правилам противопожарной безопасности, вещи могут загореться, а также затруднить доступ пожарных до места возгорания при необходимости.

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Источник — lenta.ru
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