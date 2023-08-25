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В стране и мире

В России у двухлетнего ребенка остановилось сердце при игре с электроудлинителем

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В Санкт-Петербурге у двухлетнего ребенка остановилось сердце из-за игры с электроудлинителем. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мальчик играл с переходником, который был скреплен скотчем. Прибежавшая на крики сына мать увидела его лежащим на полу без сознания. По словам россиянки, раньше она не замечала удлинителя в комнате.

Получившего электротравму ребенка госпитализировали, за его жизнь продолжают бороться медики. Мальчик находится в реанимационном отделении.

Ранее в Новокузнецке годовалый ребенок, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась, лизнул провод от зарядного устройства, подключенного к электросети.

Мальчик получил сильную электротравму, спасти его не удалось.

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Источник — lenta.ru
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