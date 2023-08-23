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В стране и мире

Россиянин провалился в пропасть в Альпах из-за ошибки приложения для смартфона

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Российский турист провалился в пропасть в национальном парке Берхтесгаден в немецких Альпах из-за ошибки в приложении для хайкинга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

О пропаже молодого ученого из России стало известно еще 12 августа. Путешественник решил прогуляться в одиночку в горах по нехоженому маршруту, найденному в приложении для смартфона.

Отмечается, что мужчина поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты 150 метров. Спасти россиянина не удалось.

Ранее в августе двое российских парапланеристов провисели над обрывом на горе Мамзышха в Гагрском районе Абхазии несколько часов и были спасены.

Инцидент произошел с инструктором параплана из города Елец Липецкой области и туристом из Нижнего Новгорода.

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Источник — lenta.ru
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