Сетевое издание|18+|Вторник|22 авг 2023|18:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач назвал повод срочно обратиться за помощью при плохом самочувствии у ребенка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врач-педиатр, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус прокомментировал сообщение о том, что семилетняя россиянка попала в реанимацию из-за ротавирусной инфекции после того, как искупалась в Черном море. В разговоре с НСН он перечислил симптомы этого заболевания, а также назвал веский повод обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии у ребенка.

Продеус заявил, что при повторяющейся рвоте и поносе у ребенка нужно срочно ехать к врачу.

Как уточнил телеведущий, взрослых должно насторожить, если ребенка вырвало три раза и больше. По его словам, эти симптомы могут указывать на наличие ротавируса.

При таком состоянии ребенок начинает быстро терять вес, предупредил Продеус. «Помните, что потеря десяти процентов от массы тела в виде поноса и рвоты смертельно опасна для ребенка», — подчеркнул специалист.

О том, что семилетняя россиянка подхватила ротавирус во время отдыха на Черном море, стало известно ранее 22 августа. Уточнялось, что девочку доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте