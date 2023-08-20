Затраты на сбор ребенка в школу подсчитали

20.08.2023 | 08:54

В августе 2023 года минимальный набор школьника из рюкзака, тетрадей, альбома, ручек, карандашей и фломастеров обойдется родителям в среднем в 5 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса «Мегамаркет». С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

При этом средняя стоимость базового набора школьной одежды для девочки, по оценкам аналитиков, составляет 31 тысячу рублей. В него входят 2 платья (4140 рублей), 3 блузки (6507), 2 юбки (3571), джемпер (1617), спортивный костюм (2889), 2 футболки (1810), 5 пар носков (627), 3 пары колготок (1477), летние туфли (2548), кроссовки (2494) и полуботинки (3340).

Комплект для мальчика будет стоить примерно 24 тысячи рублей. Это 2 пары брюк (3764 рубля), 3 рубашки (5212), джемпер (1700), спортивный костюм (2452), 2 футболки (2509), 5 пар носков (627), летние туфли (2589), кроссовки (2606) и полуботинки (3183).

Активнее всего готовятся к учебному году в Татарстане, Чувашии, Мордовии, Адыгее и Карачаево-Черкесской Республике. Эти регионы стали лидерами по числу заказов товаров для школы, говорится в исследовании маркетплейса.

При этом более дорогие товары к школе чаще выбирают жители Чеченской Республики, далее идут Дагестан и Красноярский край, Москва. Пятерку лидеров замыкает Амурская область.

Ранее стало известно, что при подготовке ребенка к школе большинство родителей рассчитывает потратить на канцелярию, ранцы, одежду и обувь в среднем 22 тысячи рублей.