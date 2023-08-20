Назван способ долго хранить продукты и реже их выбрасывать

20.08.2023 | 12:36

Раздельное хранение продуктов поможет хранить их дольше и реже выбрасывать, уверяет специалист по питанию сервиса доставки «Прием» Евгений Митрошин. Правила длительного хранения продуктов он назвал «Ленте.ру».

Раздельное хранение

Один из главных принципов правильного и долгого хранения продуктов - не смешивать их, говорит эксперт. Он призвал зонировать холодильник на полки, ящики и отделения для мясных изделий, молочных продуктов, фруктов и овощей. Во многих современных холодильниках ящики уже подписаны для удобства.

«Обратите внимание, самый нижний ящик обычно отведен под мясо, так как именно здесь самая низкая температура», - указал Митрошкин.

Температурный режим

По словам Митрошина, чем больше заполнены полки, тем ниже следует выставлять температуру. Причем это работает как для основного отделения, так и для морозильного шкафа. Для холодильника стоит выбирать температуру от 2 до 6 градусов по Цельсию, а для морозильной камеры - от -24 до -16 градусов по Цельсию.

Упаковка

Многие магазинные упаковки подходят исключительно для хранения продуктов в закрытом виде, продолжил Митрошин. Например, пластиковая вакуумная обертка для колбасы теряет свою эффективность после открытия. Хранить колбасные изделия следует в пищевой бумаге или крафтовом пакете. То же касается и сыров.

«Сырые мясные изделия лучше перекладывать в герметичный контейнер, а фрукты и овощи лучше хранить вообще без упаковки», - посоветовал специалист.

Список покупок

Список покупок - обязательное условие для оптимизации хранения продуктов, уверяет эксперт. Во-первых, список помогает спланировать рацион на несколько дней вперед. Во-вторых, позволяет избежать необдуманных трат и сэкономить место в холодильнике.

«Старайтесь продумывать блюда на несколько приемов пищи со схожими продуктами в составе. Так вы будете уверены, что действительно израсходуете продукты до конца, а не выбросите залежавшийся кочан капусты или испорченный картофель», - подвел итог Митрошин.

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