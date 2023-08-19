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В стране и мире

Производитель кофе Jacobs назвал уходящие из России бренды

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Американо-голландская компания JDE Peet's, являющаяся производителем чая и кофе, планирует прекратить продажи в России продукции под брендами Tassimo и Moccona. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Фабьен Симон газете Wall Street Journal.

Также производитель не будет отправлять на реализацию в Россию новые продукты глобального бренда Jacobs для Monarch. Изменения в свой бизнес производитель вносит для того, чтобы остаться в стране.

3 августа JDE Peet's заявила о сокращении деятельности в России. До конца 2023 года будет прекращена продажа иностранных брендов на российском рынке, прежде всего речь идет о Jacobs. Останутся лишь местные продукты под названием Monarch.

По словам представителя компании, работа на российском рынке не противоречит санкциям Запада, поэтому JDE не собирается полностью уходить из России. Сейчас в местном подразделении компании работает более 900 человек.

После начала спецоперации на Украине JDE захотела отделиться от российской «дочки» и поощряла ее самостоятельное развитие. Компания прекратила инвестиции в рекламу и продвижение глобальных брендов в стране, однако пообещала обеспечивать потребителей в России через локальное подразделение.

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Источник — lenta.ru
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