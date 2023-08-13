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В стране и мире

В Госдуме предложили ввести обязательное страхование капремонта на пять лет

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательное страхование капитального ремонта на пять лет. Депутат направил на заключение правительства соответствующий законопроект, текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Чернышов предложил дополнить Жилищный кодекс новой нормой, в соответствии с которой оказание или выполнение услуг по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также результат работ подлежат обязательному страхованию на срок не менее пяти лет.

Кроме того, согласно документу, компания, выполнившая некачественную работу, будет обязана устранить все недостатки в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Депутат отметил, что более 20 процентов работ по капитальному ремонту выполняются с нарушениями. При этом устранение всех недостатков занимает от шести месяцев до несколько лет и часто сопровождается судебными разбирательствами.

Вице-спикер напомнил, что на данный момент закон предусматривает гарантию на проведенные работы по капремонту в течение пяти лет. Однако, как посетовал Чернышов, по факту «люди годами живут с протекающими крышами», пока ответственные за некачественную работу стороны судятся между собой.

Ранее председатель комитета Союза юристов Москвы Александр Толмачев рассказал, что аварийная служба не несет ответственности за ремонт после протечки крыши. Решить проблему можно во время капитального ремонта или заплатить за работы самостоятельно.

Эксперт уточнил, что аварийная служба может только проверить коммуникации и отключить их в случае необходимости.

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Источник — lenta.ru
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