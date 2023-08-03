Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам

03.08.2023 | 12:59

Первый регион России - Мордовия - запретил склонять женщин к абортам. Такой закон принял Государственное собрание республики, он опубликован на его сайте.

В пояснительной записке к закону указывается, что Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года называет прерывание беременности одним из факторов, который негативно влияет на репродуктивное здоровье. Помимо этого, в качестве одной из причин низкого уровня рождаемости в документе называется высокое число абортов.

Под склонением к искусственному прерыванию беременности, согласно закону, будет рассматриваться понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или выдвижения иных требований. При этом пропагандой абортов не является информирование медиками россиянок о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности.

Закон устанавливает административную ответственность и вводит штрафы. Россиян за это будут штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, иностранцев - от 10 до 20 тысяч, должностных лиц - от 25 до 50 тысяч, юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Административное нарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности.

«Мы сделали это: теперь никто в Мордовии не сможет манипулировать правами беременных. Никто не скажет: "Еще не время рожать", никто не в праве посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка», - заявила автор закона и член Общественной Палаты России Наталья Москвитина.

Ранее в Госдуме предложили российским губернаторам не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. По мнению парламентария Анны Кузнецовой, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

В Минздраве впоследствии разработали проект приказа по контролю за оборотом препаратов для аборта. Глава ведомства Михаил Мурашко пообещал, что министерство будет настаивать, а также прикладывать все усилия, чтобы проект приняли до конца 2023 года.

В Русской православной церкви придерживаются такого же мнения об абортах. Запретить аборты в частных клиниках неоднократно призывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также выступал за исключение процедуры прерывания беременности из полиса обязательного медицинского страхования.