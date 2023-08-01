В Госдуме захотели проверить детские игрушки на духовность и нравственность

01.08.2023 | 15:56

В России захотели ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек, в рамках которой их также планируется проверять на духовность и нравственность. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, заявила первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью «Известиям».

Как пишет издание, авторы инициативы собираются унифицировать процедуру проверки игрушек и игр, в том числе определив «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Они подчеркивают, что на данный момент в России проводится только санитарно-эпидемиологическая экспертиза такой продукции. Кроме того, в документе учтут положения закона о запрете пропаганды ЛГБТ. По словам Буцкой, законопроект внесут в нижнюю палату парламента уже в ближайшее время.

«Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtime», - объяснила депутат, добавив, что у авторов законопроекта также вызывают вопросы игрушки по южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара».

Буцкая отметила, что новые критерии оценки игрушек определят психологи и педагоги. Депутат подчеркнула, что их можно будет применять для возрастной маркировки этой категории товаров.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина раскритиковала не вышедший в российский прокат фильм «Барби» и призвала убрать с рынка куклы под этим брендом. По ее словам, эти игрушки «завозят в Россию тему ЛГБТ».