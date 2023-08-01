Стала известна судьба пострадавших в серьезном ДТП с автобусом на Алтае россиян

01.08.2023 | 10:09

Одна из туристок, пострадавших в серьезном ДТП с автобусом в Чемальском районе Алтая, находится в тяжелом состоянии. О судьбе россиянки стало известно в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

Также уточняется, что четверым пострадавшим в аварии госпитализация не потребовалась.

«Трое с тяжелыми травмами доставлены в республиканскую больницу, — говорится в сообщении. — Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь с учетом состояния».

В ведомстве отметили, что еще двое попавших в ДТП путешественников в настоящее время находятся в стабильном состоянии.

Ранее в июле семь туристов получили травмы во время столкновения микроавтобуса с грузовиком на Алтае. В общей сложности в авто находились 20 человек, в том числе двое детей.