Платежам за ЖКУ в России спрогнозировали рост

01.08.2023 | 14:28

В России, несмотря на отсутствие индексации, могут вырасти платежи за жилищно-коммунальные услуги. Повышение суммы в разговоре с РИА Новости спрогнозировали эксперты.

Обычно повышение тарифов на ЖКУ происходит ежегодно. Однако предыдущую индексацию перенесли с июля 2023-го на декабрь 2022-го. Следующий этап наметили на июль 2024 года.

По словам экспертов, платежи могут увеличиться за счет индексации тарифов на те услуги, которые не регулирует государство.

«Тарифы действительно этим летом не поднимались. Но плата за коммуналку все равно может увеличиться, так как государство регулирует не все направления. Нет ограничений на индексацию оплаты домофона, содержания жилья, обслуживания антенн. Поэтому быть уверенным в неизменности цифр в квитанциях нельзя», - заявила доцент департамента экономики и управления МГПУ Ольга Карабанова.

Ранее из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) стало известно, что долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 миллиардам рублей. Так, общая сумма составила 876,4 миллиарда рублей. За год она увеличилась на 72 миллиарда.