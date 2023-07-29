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В стране и мире

Подозреваемый в диверсии на заводе в Самаре подготовил три взрывных устройства

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Подозреваемый в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре планировал взорвать три устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Окрушко рассказал на судебном заседании, что хотел заложить три устройства. Но после первого взрыва решил обезвредить остальные, чтобы не пострадали люди.

Ранее 28 июля стало известно о взрыве на Куйбышевском НПЗ. В результате никто не пострадал, серьезных разрушений на заводе нет.

Выяснилось, что бомбу на НПЗ заложил работник родом с Украины и попытался скрыться.

Он работал на заводе электриком. Мужчина, судя по записям с камер видеонаблюдения, принес на территорию предприятия бомбу в пакете, а вышел уже без него, причем последним из работников завода.

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Источник — lenta.ru
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