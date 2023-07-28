Россиянка лишилась квартиры и 10 миллионов рублей после телефонного разговора

28.07.2023 | 12:50

Жительница Тюмени лишилась жилья и почти 10 миллионов рублей после телефонного разговора с неизвестным. Об этом сообщает «Наша газета».

Собеседник представился сотрудником Банка России и рассказал, что мошенники пытаются похитить все деньги с банковского счета женщины и оформить на нее кредит. Чтобы не допустить этого, россиянку убедили перевести все средства на «безопасный счет» и оформить кредит самостоятельно.

Женщина последовала инструкции злоумышленников — продала свою квартиру, взяла кредит и перевела 9,9 миллиона рублей на указанные реквизиты.

Это не единственный подобный случай в Тюменской области — за последнюю неделю на уловки аферистов попались 62 человека. Общая сумма ущерба достигла 19 миллионов рублей.

Ранее по похожей схемы жилья и миллионов рублей лишилась жительница Петрозаводска. Пенсионерке позвонили с незнакомого номера, собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Мужичина напугал пенсионерку, что ее счета и недвижимость включили в списки подозрительных. Позже мошенник убедил россиянку пообщаться с якобы представителем банка — тот потребовал перевести деньги на сторонние счета.