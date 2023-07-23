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В стране и мире

В Конго военный расстрелял 13 человек, пришедших на похороны его ребенка

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В Конго военный расстрелял людей, пришедших на похороны его ребенка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя вооруженных сил в провинции Итури лейтенанта Жюля Нгонги.

В результате стрельбы вечером 22 июля в деревне Някова на востоке республики погибли 13 человек, в том числе 9 детей.

Люди собрались на берегу озера Альберт в провинции Итури, чтобы оплакать ребенка солдата подразделения военно-морских сил. Однако он стал стрелять по всем, кто его окружал, после чего скрылся, его разыскивают поисковые группы.

Начато расследование ЧП, мотив преступления неизвестен.

В январе сообщалось, что южнокорейский солдат по ошибке устроил стрельбу из пулемета во время тренировки недалеко от границы с КНДР. Сеул незамедлительно проинформировал Пхеньян о том, что стрельба не была преднамеренной. Все четыре пули попали на южнокорейскую сторону военной демаркационной линии. О каком-либо ущербе не сообщается.

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Источник — lenta.ru
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