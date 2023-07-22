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В стране и мире

Россиянин обнаружил зуб мамонта во время рыбалки

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Житель Башкирии отправился на рыбалку и случайно обнаружил зуб древнего животного — шерстистого мамонта. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на геопарк «Янган-Тау».

Необычную находку россиянин сделал во время рыбалки на реке Юрюзань в окрестностях геологического разреза Мечетлино. Мужчина обратил внимание на странный предмет с симметричными насечками, приняв его за камень.

Однако позже, когда находку изучили палеонтологи, оказалось, что на самом деле это зуб шерстистого мамонта — Mammuthus primigenius. Определить это удалось благодаря особой структуре и особенностям, характерным для данного вымершего млекопитающего периода плейстоцена.

«Данное открытие является отличным примером потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка и может внести значимый вклад в понимание климатических и экологических условий, характеризовавших период существования мамонтов», — пояснили в геопарке.

Ранее в июле сообщалось, что в Ингушетии в архитектурном комплексе «Нижний Кяхк» нашли древнюю мельницу в форме пятигранника с жерновами.

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Источник — lenta.ru
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